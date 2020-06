شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاركة مارجوت روبى فى Pirates of the Caribbean.. هؤلاء ظهرن فى السلسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع hollywoodreporter عن انضمام النجمة العالمية مارجوت روبى لأداء دور البطولة فى الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة Pirates of the Caribbean، بعد انتهاء المفاوضات مع الشركة المنتجة للفيلم، ومن المقرر أن يخضع الفيلم لمرحلة التطوير حالياً بعد أن تم الكشف فى نهاية العام الماضى عن بداية التحضيرات للجزء الجديد.

والإعلان عن التعاقد مع مارجوت روبى أثار الجدل، خاصة أنه لأول مرة سيكون قراصنة الكاربى بدون بطل السلسلة النجم العالمى جونى ديب حيث أشار عدد من التقارير من أنه سيكون خارج طاقم العمل، بسبب مشاكله الزوجية مع زوجته السابقة آمبر هيرد، التي اتهمته بالاعتداء الجسدي عليها.

وفى سياق متصل نعرض النجمات اللاتى وقفن امام جوني ديب في سلسة مغامرات البحار الشهيرة قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean.

في 2003 انتج اول جزء من سلسلة افلام Pirates of the Caribbean، بعنوان Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl، وكانت البطولة النسائية للنجمة كيرا نايتلي، وتدور احداث الفيلم حول قراصنة في البحر الكاريبي خلال اول القرن السادس عشر، حيث تقوم سفينة بانقاذ من البحرية الملكية صبيًا يدعى (ويليام ترنر)، وتعثر (إليزابيث) ابنة الحاكم على قلادة ذهبية معلقة فى عنق هذا الصبى و تحتفظ بها، وبعد مرور عدة سنوات عندما تتعرض إليزابيث للغرق فتُطلق قلادة الجمجمة الذهبية التي ترتديها حول عنقها نبضات غامضة عبر المحيط، تستدعي القلادة سفينة ذات طاقم ملعون، ويختطف القراصنة إليزابيث معتقدين أنها ابنة ترنر، تنطلق القوات البحرية وايضا ويليام ترنر بالتعاون مع كابتن (جاك سبارو) للبحث عن إليزابيث.

ةفي 2006 أنتج جزء بعنوان Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest، كانت ايضا البطولة النسائية لـ للنجمة كيرا نايتلي، أما 2011 أنتج جزء بعنوان Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides ، ووقفت امام جوني ديب في البطولة النسائية النجمة بينيلوب كروز، وفي الجزء الاخير لجوني ديب من السلسلة بعنوان Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales، كانت البطولة النسائية لـ الممثلة الانجليزية كايا سكوديلاريو.