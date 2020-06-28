شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح المقاهى .. مطربين تغزلوا بأغنياتهم في شرب الشاي والقهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة عارمة انتابت المصريين بعد فتح المقاهى مرة أخرى بعد اغلاقها فترة بسبب فيروس كورونا، ولا نستطيع أن نستبعد الوسط الفني من ذلك فعلى مر العصور، طرح الكثير من المطربين أغنيات مختلفة ومتنوعة ورغم ان أغلب الأغنيات عن الحب والرومانسية الا أن بعضهم تغزلوا في احتساء القهوة والشاى، ومن خلال هذا التقرير نبرز هذه الأغنيات التي أصبحت بصمة في ذكريات المصريين

فيروز "في قهوة على المفرق"

قدمت الفنانة الكبيرة فيروز أغنية حملت اسم "في قهوة على المفرق" عام 1974 وهى من كلمات وألحان الأخوين رحبانى

سميرة توفيق "بالله تصبوا القهوة"

ولا نستطيع أن ننسى الفنانة سميرة توفيق والتي غنت أغنية "بالله تصبوا القهوة" والتي تعتبر من أبرز الأغاني التراثية في الأردن، ومن أكثرها شهرة في العالم العربي.

طلال مداح "هيلة يا هيلة"

ولا ننسى المطرب السعودي طلال مدّاح، الذى قدم إحدى أغنياته الشهيرة "هيلة يا هيلة" والذى تغزل خلالها في حبات الهيل والبن الأسمر

محمد رشدى "فنجان القهوة"

عودنا المطرب محمد رشدى على تقديم أغنيات مختلفة كثيرة خاصة في مجال الغناء الشعبى، فقدم أغنية حملت اسم "فنجان القهوة"

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الجيزاوى "اتفضل قهوة"

المطرب عمر الجيزاوى غنى عن التعريف وتعد أغنيته "اتفضل قهوة" من أشهر أغنيات الزمن الجميل والتي حفرت في ذكريات كل جمهوره الموجود في أنحاء الوطن العربى.

ليلى نظمى "ماشربش الشاي"

استطاعت الفنانة ليلى نظمى أيضا أن تضع بصمتها وقدمت أغنية "ماشربش الشاي" والتي اشتهرت في الوطن العربى وتغنوا بها في الكثير من الأوقات.

سيد الملاح "أبريق الشاي"

ترك الفنان سيد الملاح بصمة في ذكريات كل المصريين سواء أطفالا أو كبارا من خلال أغنيته الشهيرة "أبريق الشاي" وهى أغنية مخصصة للأطفال ستذكرها الجيمع ويرددها بين الحين والأخر.

حمادة هلال "اشرب شاى"

وطرح مؤخرا الفنان حمادة هلال أغنية حملت اسم "اشرب شاى" ونجح في تحقيق عدد كبير من المشاهدات واستطاعت أن تنال إعجاب جمهوره ومحبيه.