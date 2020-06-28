شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الرسمية لحفلات Chromatica لليدى جاجا فى صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية ليدى جاجا تأجيل سلسة حفلات جولتها الغنائية "Chromatica" لصيف 2021، وهو الخبر الذى فاجأ قطاعا كبيرا من محبى وعشاقى جاجا من مختلف الأعمار، حيث كان يتوقع البعض أن الحفلات ستقام نهاية العام وتحديدا بعد انتهاء فيروس كورونا الذى يهدد العالم.

وكشفت ليدى جاجا البالغة من العمر 34 عاما عن المواعيد المقرر أن تقام فيها حفلات جاجا، والتي سيحضرها عدد كبير من محبيها وعشاقها، فأول هذه الحفلات ستكون في باريس يوم 25 يوليو، وتحيي جاجا حفل آخر في لندن يوم 30 يوليو.

أما عن حفل ليدي جاجا في بوسطن فمن المقرر أن يقام في 7 أغسطس، وتحيي النجمة الشهيرة حفل آخر في تورنتو يوم 16 أغسطس، إضافة إلى حفل ضخم ستحي جاجا في نيوجيرسي في 19 أغسطس ، كما تحيي ليدي جاجا حفل غنائي آخر يوم 27 أغسطس في شيكاغو.



مواعيد حفلات ليدي جاجا في 2021

يذكر أن ليدي جاجا اثارت ضجة كبيرة بالكليب الذي اطلقته مع النجمة العالمية إريانا جراند والذي يحمل اسم "rain on me " حيث استطاع العمل أن يحصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء من شتي أنحاء العالم.