شكرا لقرائتكم خبر عن برفقة أولاد شقيقه.. مصطفى درويش ينفذ وعده بزيارة دمنهور بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ الفنان مصطفى درويش وعده بزيارة دمنهور عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث كشف فى وقت سابق أن أول مشوار سيقوم به عقب تعافيه مرض كوفيد 19، زيارة قبر والدته في مدينة دمنهور لقراءة الفاتحة.

وشارك الفنان مصطفى درويش متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة جديدة خلال زيارته إلى دمنهور برفقة أولاد شقيقه حاتم درويش، معلقا على الصورة قائلا: "أولاد أخويا حاتم، الدراويش، أشباح العالم.. حسين حاتم درويش.. هاني حاتم درويش".

وفي وقت سابق، كتب الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "أول زيارة ليا بعد رمضان والحظر بكرة لمقابر أمي في دمنهور أقرأ الفاتحة واسلم عليها وبعد بكرة على إسكندرية بأذن الله أخد كابيتشينو واشربه علي الكورنيش زي زمان وبعد كده انطلق بقي".

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وعاد الفنان مصطفى درويش إلى ممارسة عمله مرة أخرى عقب تعافيه من فيروس كورونا بعدما أكدت نتيجة المسحة التى أجراها مؤخراً سلبية التحاليل، ونشر عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، صورة لأول يوم عمل له، معلقا عليها قائلا: "صباح الفل والشغل".

وكان مصطفى درويش أكد أنه مر بمرحلة صعبة جداً خلال رحلة العلاج، وتابع: "وبالأخص اليوم الرابع والخامس والسادس هم الأشد قسوة فى مرحلة إصابتى.. لكن الحمد الله تعافيت تماماً من كورونا"، مشدداً على أن العامل النفسى هو محور الشفاء.

وناشد الفنان مصطفى درويش الجميع بدعم المرضى من خلال الاتصال بهم ومدهم بطاقة إيجابية عبر الرسائل التى تشعرهم أنهم يساندونهم ويدعمونهم فى مححنتهم، وتابع: "مكالمة المريض من جبر الخواطر وبيفرق كتير مع المريض".

ومن ناحية أخرى وعلى طريقة مسلسل بـ100 وش الذى عرض في شهر رمضان الماضى، حرص النجم آسر ياسين، عبر حسابه بموقع إنستجرام، على تهنئة الفنان مصطفى درويش بشفائه من فيروس كورونا، والذى كان يلعب دور فتحى، والذى نجح في النصب على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية.