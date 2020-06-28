شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون برى تعتذر عن تقديم الأداء الصوتى لشخصية أسيوية فى BoJack Horseman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت النجمة أليسون برى دورها لأداء شخصية Diane Nguyen بعد 6 مواسم من مسلسل BoJack Horseman الذى انتهى فى يناير، لكن مرشحة جولدن جلوب، أجابت مؤخرًا على اختيار الممثلين، بالاعتذار، بعد حالات مماثلة هم كريستين بيل، وجينى سليت.

واعتذرت أليسون برى، فى بيان عبر موقع "إنستجرام"، عن تجسيدها للشخصية الأسيوية فى سلسلة الرسوم المتحركة لشبكة Netflix، وكتبت النجمة البالغة من العمر 37 عامًا: "بعد فوات الأوان، أتمنى أن لا أسمع شخصية ديان نجوين.. أفهم الآن أن الأشخاص الملونين يجب أن يقدموا الأداء الصوتى دائمًا للأشخاص الملونين".

وقالت "لقد فوتنا فرصة عظيمة لتمثيل الجالية الفيتنامية الأمريكية بدقة واحترام، ولهذا أشعر بالأسف حقًا.. أنا أحيى جميع أولئك الذين ابتعدوا عن أدوارهم الصوتية فى الأيام الأخيرة.. لقد تعلمت الكثير منهم"، لقد عبرت أليسون عن كاتب الأشباح الفيتنامى - الأمريكى، طوال سلسلة المسلسل، التى عرضت لأول مرة فى عام 2014، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومن جهته، قال منشئ شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة، فى وقت سابق من هذا الأسبوع على "تويتر"، "القصد من الشخصية هو أننى أردت أن أكتب بعيدًا عن الصور النمطية وأن أخلق شخصية أمريكية آسيوية لم يتم تحديدها فقط من خلال عرقها.. ولكن ذهبت بعيدا فى الاتجاه الآخر.. لقد تم تعريفنا جميعًا بواسطة جملة SOMEWHAT حسب عرقنا".

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يأتى قرار اعتذار أليسون بعد أن تنحت جينى سليت بعد ثلاثة مواسم من تقديم الأداء الصوتى لشخصية ثنائية ميسى فى قناة Big Mouth الخاصة بـ Netflix، وكتبت على إنستجرام، "إنهاء تصويرى لـ"ميسى" هو خطوة واحدة فى عملية مدى الحياة لكشف العنصرية فى أفعالى"، كما حذت كريستين بيل حذوها، وتنحت عن دورها مثل مولى تيلرمان فى سلسلة الرسوم المتحركة الموسيقية آبل بارك + سنترال بارك، ونشرت بيانًا على "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا سعيدة بالتخلى عن هذا الدور لشخص يمكنه تقديم تصوير أكثر دقة وسألتزم بالتعلم والنمو والقيام بدورى من أجل المساواة والشمول".