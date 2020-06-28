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شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى لجمهورها: "أتمنى لكم صيف جميل.. على قدر المستطاع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجى، بعد أسابيع طويلة من الحظر والعزل المنزلى، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، فى جميع أنحاء العالم، تمنت النجمة هند صبرى لمتابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعى، أين يقضوا صيفا جميلا، حيث نشرت هند صورتين لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليهما: "أتمنى لكم صيف جميل.. على قدر المستطاع".
هند صبرى
هند على إنستجرام
الظهور الأخير لهند صبرى كانت حينما هنأت محمد صلاح بإنجازه الأخير مع فريقه بالفوز بالدورى الإنجليزى، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "مبروك فوز فخر العرب محمد صلاح مع فريقه ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي". ثم اضافت: "تمنياتي بالتوفيق الدائم.. ودعائي أن تستمر مصدر فخر لنا كعرب.. في انتظار لقب الهداف للمرة الثالثة".
وتوج ليفربول رسميا بلقب الدوري الإنجليزي، مساء الخميس الماضى، بعد خسارة منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من البريميرليج.
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