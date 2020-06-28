شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث سير.. أحمد فلوكس يؤدى تمرينات قوية داخل الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أحمد فلوكس أثناء قيامه بتمرينات رياضية بقوة كبيرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام حيث ظهر في غاية الحماس أثناء تلك التدريبات، ويأتى ذلك بعد أيام من إعلانه الارتباط بالمذيعة اللبنانية ديالا مكي.

وكان الفنان أحمد فلوكس تعرض صباح اليوم لحادث سير، حيث شارك صورة لسيارته بعد الحادث، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه قائلا: "الحمد الله على كل شيء".

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وكان الفنان أحمد فلوكس قد شارك عبر حسابه بموقع إنستجرام صورة لوالدته الراحلة، كما وجه رساله إليها قائلاً: "خدينى .. لا شيء مثل حبك"، وسط تفاعل كبير من جمهوره الذى قام بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورًا بحرب الاستنزاف.