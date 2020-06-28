شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يطرح أحدث أغانيه "تقلان علينا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمود الليثى أغنية "تقلان علينا" على موقع يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية وهى من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى وتوزيع باسم منير وتقول كلماتها: تقلان علينا اسم الله قولى بأمارة إيه، ما تحن يا سيدى يلا هو إحنا عملنا إيه، ده بلعناله الزلط عمل فينا الغلط، إحنا بلعنا الزلط عمل فينا الغلط، بقى يعيشهم علينا ويسبق بالغلط.

Advertisements

من ناحية أخري شارك الليثي في موسم رمضان الماضي بمسلسل عمر و دياب، مع النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، فى الحلقة التاسعة، حيث قدم الليثى أغنية بعنوان "صحابي دول"، والذى شاركه فيها الغناء كل من ربيع وخاطر خلال أحداث المسلسل.

كما طرح الليثى مؤخرا أغنية "هاكاكى هاكاكى" والتى جاءت فكرتها بعد تفشي وباء كورونا في العالم، ونجحت الأغنية واستهدفت دعوة بقاء الجمهور في المنازل وهى من كلمات محمد قاسم وعارف فخورى وتوزيع اسماعيل نصرت وألحان محمد قاسم.

يذكر أن مسلسل "عمر و دياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة، وتدور الأحداث في إطار كوميدى بمطاردة الشرطة طوال الأحداث وراء بطلى العمل، بسبب وصل أمانة الذى قاموا بالإمضاء عليه دون سداده.