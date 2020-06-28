شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل بلطجى كوميدى في "النمس والإنس" مع محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده في فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى ويجسد دور بلطجى يتسم بخفة الدم وتسبب في العديد من المشاكل لأبطال العمل محمد هنيدى ومنة شلبى في إطار كوميدى، للمخرج شريف عرفة، ويصور أبطال الفيلم مشاهدهم داخل أستوديو شريف عرفة، حيث بدأ عمرو تصوير مشاهده الأولى منذ أسبوع تقريباً والتى جمعت بينه وبين هنيدى خلال الأحداث.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

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وكان أخر ظهور لعمرو عبد الجليل في السينما فيلم "كازابلانكا" والذى عرض عام 2019، وشارك في بطولته كل من الفنان أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل ولبلبلة ومجموعة من النجوم تأليف هشام هلال.

وعرض لـ عمرو عبد الجليل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وشارك في بطولته كل من سهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعى، ومحمد لطفى وأخرون من النجوم.