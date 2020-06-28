شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تغنى للبنان من دبى: "من قلبى سلام لبيروت وقُبل للبحر والبيوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة يارا فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام غنت فيه لمدينة بيروت، حيث قالت فيه: "من قلبى سلام لبيروت وقُبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم"، كما علقت على الفيديو بكتابة : "من دبى لبيروت..اشتقت للبنان القديم .. لبنان اللى بيشبهنا".

على جانب آخر أثارت الفنانة يارا ضجة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، بعدما نشرت تغريدتين غامضتين بحروف إنجليزية، ما أثار الشكوك بين رواد تويتر حول ما إذا كان حساب الفنانة يارا تم اختراقه من عدمه، إلا أنها أوضحت فيما بعد سر التغريدتين.

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وكتبت الفنانة يارا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم تغريدة غير مفهومة :"Jejeokwkshakakallamaajlamsbskskka"، ثم كتبت تغريدة مماثلة بعدها بدقائق، حيث كتبت :"Iridjdkdjdjdjdkjjdjdkskskslsbsjsj"، فيما اعتقد بعض متابعهيا أن الحساب تم اختراقه، فيما أشار البعض إلى أن الفنانة يارا تتابع مباراة لكرة القدم وحينما يتم إحراز هدف تغرد بهذه الطريقة.