قاعدين نهرى في التفاهات.. ريهام حجاج تعلق على تدخل الناس في آراء الفنانيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
علقت الفنانة ريهام حجاج على تدخل الجمهور في آراء وتصريحات نجوم الفن، إلى جانب التدخل في الحياة الشخصية لدى الفنانين، حيث قالت :"على فكرة في شابة زي الفل اتقتلت عشان جوزها بعتلها العامل اللي بيشتغل عنده عشان يغتصبها ويخلص منها.. وراجل رمي مراته من الدور الخامس، وست قتلت بناتها الاتنين عشان متخانقة مع جوزها.. كل دا في أسبوع ومسمعتش حد اتكلم ولا سوشال ميديا انتفضت يعني!.. خلينا قاعدين نهري في تفاهات...تصريحات فنانين و تدخلات في آراء الآخرين و حياه الناس الشخصية".
وأضافت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة :"مش بتكلم عن التوك شو والمواقع اللي اصلا دا شغلهم ومش مقصرين فيه...بتكلم على رد فعل الناس.. في إيه أهم من اللي حصل عشان يطلع ترند؟!".
وتابعت :"ليه مثلا مانزلش هاش تاج يرفض هذه الجرائم.. أكيد الأطفال اللي بيتربوا في البيوت دي حايطلعوا غير أسوياء ويعملوا كل اللي المجتمع يرفضه ويرجع نهاجمهم ونشتمهم.. الجرايم دي أولي بالترند من أجل الأطفال دول ومجتمع أفضل ... أولي من النميمة والاحكام اللي مش في محلها على الناس وحياتها".
وأضافت: "وأنت مش واخد بالك عشان حضرتك معترض على تقسيمة الرزاق للرزق وما أدراك بقى اللي مشكلته مع ربنا لا هو مؤمن و لا عمره حيبقي مرزق و لا حايشوف طيب في حياته أساسا".
يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة النجمين الكبيرين خالد االنبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد على.
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