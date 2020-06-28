شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدين نهرى في التفاهات.. ريهام حجاج تعلق على تدخل الناس في آراء الفنانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علقت الفنانة ريهام حجاج على تدخل الجمهور في آراء وتصريحات نجوم الفن، إلى جانب التدخل في الحياة الشخصية لدى الفنانين، حيث قالت :"على فكرة في شابة زي الفل اتقتلت عشان جوزها بعتلها العامل اللي بيشتغل عنده عشان يغتصبها ويخلص منها.. وراجل رمي مراته من الدور الخامس، وست قتلت بناتها الاتنين عشان متخانقة مع جوزها.. كل دا في أسبوع ومسمعتش حد اتكلم ولا سوشال ميديا انتفضت يعني!.. خلينا قاعدين نهري في تفاهات...تصريحات فنانين و تدخلات في آراء الآخرين و حياه الناس الشخصية".

وأضافت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة :"مش بتكلم عن التوك شو والمواقع اللي اصلا دا شغلهم ومش مقصرين فيه...بتكلم على رد فعل الناس.. في إيه أهم من اللي حصل عشان يطلع ترند؟!".

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وتابعت :"ليه مثلا مانزلش هاش تاج يرفض هذه الجرائم.. أكيد الأطفال اللي بيتربوا في البيوت دي حايطلعوا غير أسوياء ويعملوا كل اللي المجتمع يرفضه ويرجع نهاجمهم ونشتمهم.. الجرايم دي أولي بالترند من أجل الأطفال دول ومجتمع أفضل ... أولي من النميمة والاحكام اللي مش في محلها على الناس وحياتها".

وفي وقت سابق، وجهت الفنانة ريهام حجاج، رسالة إلى الحاسدين والحاقدين على السوشيال ميديا، ورسائلهم عبر صفحات المشاهير وخاصة عالم الفن. ونشرت ريهام حجاج، صورا عبر حسابها بموقع فيس بوك، لبعض الرسائل حول بوستات الفنانين، وعلقت قائلة: "أحب أقول اللى بيكره حد لمجرد أنه مستكتر عليه رزقه و بيتمني زوال نعمته ونفسه يبقي مكانه .. انت مشكلتك الحقيقية مش مع الشخص اللي انت بتكرهه عشان ربنا رزقه .. انت مشكلتك والعياذ بالله مع ربنا".

وأضافت: "وأنت مش واخد بالك عشان حضرتك معترض على تقسيمة الرزاق للرزق وما أدراك بقى اللي مشكلته مع ربنا لا هو مؤمن و لا عمره حيبقي مرزق و لا حايشوف طيب في حياته أساسا".