شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى فى 3 صور مع أبنائها من إجازة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة علا رشدى فى أحدث إطلالاتها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام مع أبنائها، خلال استمتاعها بأجواء الصيف مع عائلتها، حيث نشرت 3 صور وعلقت عليها "طلعوا 3 فروق ما بين كل الصور".



علا رشدى

ونشرت الفنانة علا رشدى الصور عبر حسابها على إنستجرام معلقة عليها "العملية اللى جاية أمتى؟ أنا جاهزة بالميك أب.. بـ"100 وش"، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيها وجمهورها.

وفى وقت سابق شاركت علا رشدى صورة لها برفقة النجمين نيللى كريم وآسر ياسين عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، معلقة عليها مازحة: "أنتوا فين يا عمر وسكر؟؟ مفيش نصباية جديدة؟! ماجى محتاجة فلوس".

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وأضافت الفنانة علا رشدي عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" موجهة حديثها إلى فريق عمل مسلسل "بـ100 وش"، خاصة النجمة نيللى كريم والفنان آسر ياسين: "وحشتونى أوى.. العصابة كلها وحشتنى".

وعرض مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو مسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.