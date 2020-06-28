شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوريا بيكهام تبرز حبها لزوجها.. وتنفى شائعة الانفصال بذكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى دائما النجمة العالمية فيكتوريا بيكهام أن تظهر مدى حبها لزوجها لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام، وذلك بهدف نفى الشائعة المتكررة وهى الانفصال، حيث نشرت فيكتوريا بيكهام البالغة من العمر 46 عاما على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام صورة لديفيد بيكهام بعد ليلة قضتها العائلة في أجواء مليئة بالمرح، معلقة عليها "بعد ليلة رقص".



ديفيد بيكهام

وقد نالت الصورة سلسلة طويلة من عبارات الثناء على الزوجين اللذين يعتبرهما الملايين أنهما من أهم وأشهر الـ COUPLES فى العالم، وحصدت أكثر من 314 ألفLIKES خلال يوم واحد فقط.

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من جهة أخرى يبدو أن عائلة فيكتوريا بيكهام قرروا الكشف عن واحدة من أكثر الهوايات التي يفضلوها وهي تربية "النحل"، وذلك في منزلها الموجود في كوتسوولدز .



عائلة بيكهام

وظهرت عائلة بيكهام بعدد من الصور التي كشف عنها ديفيد بيكهام عبر "إنستجرام وهم مرتدين " beekeeping suits " البدل الواقية ضد النحل، و قد جمعت الصورة ديفيد وأطفاله روميو وكروز وهاربر، بينما ظهرت هاربر و هي ترقص بأحد مقاطع الفيديو والذى حصد الكثير من عبارات الإشادة بهاربر التي تمتلك جاذبية مذهلة.



هاربر