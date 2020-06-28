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شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنعى الناقدة نعمة الله حسين: صديقة عزيزة وقلم موضوعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلى علوى على نعى الناقدة السينمائية نعمة الله حسين، من خلال حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، حيث نشرت صورتها وعلقت عليها "فقدنا اليوم اسما كبيرا وقيمة كبيرة للنقد الفنى والسينمائى المصرى بوفاة الناقدة نعمة الله حسين، فكانت الصديقة العزيزة والصحبة الكريمة فى السفر. نعزى أنفسنا ومحبي الفن في فقدان تلك الشخصية الراقية وذلك القلم الموضوعي المحب للفن .. لمحبيها الصبر والسلوان أسكنها الله فسيح جناته".
على جانب آخر وفى مقطع كوميدى من فيلم "آي آي"، عبرت النجمة ليلي علوي مؤخراً عن توقعها لرد فعل الشباب بعد قرار الحكومة أمس بإعادة فتح المقاهي مرة أخري بعد إغلاق أكثر من ثلاثة أشهر، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"لما تعرف أن الحظر اتخفف والقهاوي فتحت..آي آي..زينب من فيلم آي آي للمخرج الكبير سعيد مرزوق".
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