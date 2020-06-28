شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله مداعبا نبيل الحلفاوى على تويتر: أعتذر عن قسوتى معك فى الملك فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان القدير صلاح عبد الله، زميله، الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، حيث رد عبد الله على احدى تغريدات الحلفاوى، والتى يقول فيها، "أظن النهايات السعيدة لأفلام الأبيض والأسود كانت تخلق حالة من البهجة والتفاؤل فى زمن مضى.. أيضا الانتصار الدائم للخيرعلى الشر ربما ساهم في زيادة مساحة الخير فى ذاك الزمن.. ولعل تمردنا على هذه السذاجة والتركيز على قبح الواقع بانتصار الشر أو بنهاية مفتوحة.. قد ساهم فى زيادة الشر والأشرار"

صلاح عبد الله ونبيل الحلفاوى Advertisements صلاح عبد الله، رد على الحلفاوى مداعبا، "فعلاً يستحق المناقشة ياعلي ماهر ياعسل.. وأعتذر عن قسوتى معك فى الملك فاروق.. أخوك مصطفى النحاس" وكان الثنائى قد شاركا فى بطولة مسلسل "الملك فاروق" قبل عدة سنوات، والذى قام ببطولته الفنان السورى تيم حسن، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين فى مصر والوطن العربى، وحقق المسلسل وقتها نجاحا جماهيريا كبيرا، وجسد صلاح عبد الله به دور مصطفى النحاس الزعيم الوفدى، وجسد الحلفاوى دور على ماهر.

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