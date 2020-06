شكرا لقرائتكم خبر عن شارلى بوث عن أغنيته الجديدة Girlfriend: نفذتها منذ عامين.. فيديو وكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم العالمى شارلى بوث أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "Girlfriend"، وذلك فى البرنامج الشهير "The Late Late Show" مع المذيع جيمس كوردن، وقد لاقى الاستعراض الذى قدمة شارلى بوث البالغ من العمر 28 عاما إعجاب قطاع كبير من محبيه وعشاقه المتابعين للبرنامج الذي يعرض علي قناة CBS.

وقد أشار بوث خلال الحلقة أنه قام بتنفيذ أغنية "Girlfriend" منذ عامين، لكنه لم يكن الوقت المثالى لإطلاقها لذلك فقد احتفظت بهذه الأغنية لنفسي لفترة طويلة، وأعتقد أنه الآن الوقت المثالي للعالم لسماع هذه الأغنية.

كلمات الأغنية :

Yeah, tired of this conversation

We didn’t come all this way

To touch a little, kiss a little, all night long

You wanna hear me say it

I know I kept you waiting

Just a little, just a little, all night long

Can’t stop, til you’re lying right here next to me

I should stop, but I think I'll do it anyway

Baby would you ever want to be my girlfriend?

I don’t wanna play no games, this is more than just a phase

Baby would you ever want to be my girlfriend?

If you want it let me know

We can make this official

Don’t we look perfect baby

Let’s take this further baby

Just a little, just a little, all night long

If I was your boyfriend I, I’d be giving you all my time

Not just a little, just a little, all night long

Can’t stop, til you’re lying right here next to me

I should stop, but I think I'll do it anyway

Baby would you ever want to be my girlfriend?

I don’t wanna play no games, this is more than just a phase

Baby would you ever want to be my girlfriend?

If you want it let me know

We can make this official

Hold on you’re making me

Oh no baby no

Hold on you’re making me

Oh no baby my

Girlfriend (x2)

Can’t stop

Oh no, I should stop

But I had to do it anyway (x4)

Baby would you ever want to be my girlfriend?

I don’t wanna play no games, this is more than just a phase

Baby would you ever want to be my girlfriend?

If you want it let me know

We can make this official

Hold on you’re making me

Oh no baby no

Hold on you’re making me

Oh no baby my

Girlfriend (x2)