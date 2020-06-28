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خناقة الحرية والمشاهد الساخنة.. يوسف الشريف تحت مقصلة الجمهور.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات الفنان يوسف الشريف مؤخرا جدلًا واسعًا بسبب موقفه الرافض للمشاهد الساخنة فى الأعمال الفنية التى يقدمها، يوسف الشريف فى أحدث لقاء تليفزيونى له مع الإعلامى رامى رضوان أعاد الحديث مجددا عن القيود التى وضعها لنفسه منذ 10 سنوات تحديدًا بعد فيلم هي فوضى وقال: "أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن في منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم". 

 

حديث يوسف الشريف أحدث حالة من الانقسام، فالفريق الرافض رأى أن هذا مغاير تمامًا لفكرة التمثيل والسينما المصرية التي لم تخل من تلك المشاهد منذ نشأتها باعتبارها جزءا من الإبداع  فيما قال الفريق المدافع عن يوسف الشريف إن الأمر حرية شخصية . 

 

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