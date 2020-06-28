شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة الحرية والمشاهد الساخنة.. يوسف الشريف تحت مقصلة الجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
حديث يوسف الشريف أحدث حالة من الانقسام، فالفريق الرافض رأى أن هذا مغاير تمامًا لفكرة التمثيل والسينما المصرية التي لم تخل من تلك المشاهد منذ نشأتها باعتبارها جزءا من الإبداع فيما قال الفريق المدافع عن يوسف الشريف إن الأمر حرية شخصية .
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