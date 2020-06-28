شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح ألبومها.. شاهد نانسى عجرم فى أحدث إطلالاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت النجمة نانسى عجرم، على جمهورها بلوك جديد، وظهرت وهى تستمع بأشعة الشمس، حيث شاركت متابعيها الصورة عبر حسابها على إنستجرام وعلقت "يوم مشمس"، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى جمالها وإطلالاتها.



نانسى عجرم

وتتعاون النجمة اللبنانية نانسى عجرم مع الملحن وليد سعد فى 3 أغنيات في ألبومها الجديد الذى تعمل على التحضير له في الوقت الحالي لطرحه خلال الفترة المقبلة، وتحمل الأغنيات ألوان مختلفة ومتنوعة، حيث تقدم الأولى بعنوان "حياة" وتحمل الطابع الرومانسي من كلمات محمد رفاعي، وتوزيع هادي شرارة.

أما الأغنية الثانية فلم يتم الكشف عن اسمها وتحمل الطابع الراقص والمبهج وهي النوعية التي تتميز بها نانسى عجرم منذ ظهورها على الساحة الغنائية وهى من كلمات خالد تاج الدين وتوزيع أحمد إبراهيم، والأغنية الثالثة تنتمى إلى اللون المقسوم.

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وانتهت نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد، والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.

ومن مفاجآت الألبوم نانسي تقديم عدد كبير من الأغاني باللهجة المصرية، وهى اللهجة التى نجحت فيها نانسى على مدار سنوات طويلة، وكونت من خلالها نجاح كبير مع الجمهور المصرى، ولم تستقر نانسي حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه عقب إنتهاء أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم شاركت مؤخرا في شهر رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاح كبير، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى ودارت أحداثه فى إطار كوميدى.