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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر خليل يقاضى شقيق شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المنتج الغنائى ياسر خليل، دعوى قضائية، ضد محمد السيد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين، يتهمه فيها بالسب والقذف، لما بدر منه على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وصرح به ونشره من أخبار تسىء لسمعته وشرفه هو وأسرته.
وكان قد تحدد يوم 5 سبتمبر المقبل موعداً لجلسة النظر فى الدعوى المقامة من ياسر ضد محمد عبد الوهاب الشهير بكونج، أمام محكمة جنح البساتين.
شقيق شيرين كان قد اختلق قصة، ضد واحدة من أكبر معجباتها تدعى (ابتهاج العبدلى)، واتهمها أنها هى من نشرت شائعة خلاف شيرين مع حسام بتوصية من مدير أعمالها السابق ياسر خليل، وادعى أن المعجبة على علاقة بياسر خليل، وتحدث عنه بشكل غير لائق عبر حسابه الرسمي على موقع Twitter.
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