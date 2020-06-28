المؤلف أحمد مراد يكشف عن روايته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

كشف المؤلف والروائي أحمد مراد، عن اسم روايته الجديدة المقرر صدورها خلال الأيام المقبلة.

ونشر مراد، بوستر الرواية الجديدة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لوكاندة بير الوطاويط، رواية أحمد مراد الجديدة، دار الشروق، قريباً".

يذكر أن المؤلف أحمد مراد، قدم العديد من الروايات التي تم تحويلها لأعمال درامية منها: فيرتيجو، تراب الماس، الفيل الأزرق ورواية 1919".

ويشارك الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، في بطولة فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية 1919، للكاتب أحمد مراد، والفيلم من إخراج مروان وحيد حامد.