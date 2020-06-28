أمير طعيمة يهنئ نوال الزغبي بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الشاعر أمير طعيمة، على تهنئة المطربة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ 49، الذي يوافق 29 يونيو .

ونشر "طعيمة" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي، كل سنة وأنتِ أجمل وأنجح وأسعد من اللي قبلها".

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وتحتفل النجمة نوال الزغبي بعيد ميلادها الـ49، فهى من مواليد 1971.

وفاجأت نوال الزغبي جمهورها باللوك الجديد الذي اعتمدته مؤخرًا، وأظهر تغير كبير في ملامحها.

وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبدالرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامرعلي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.