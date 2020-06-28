ابنة أحمد زاهر ترد على أحد متابعي والدها: "إحنا نعملك بلوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_هاني صابر :

علق أحد متابعي الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه على إنستجرام، على وجود شبه بينه وبين الفنان تامر حسني.

ونشر زاهر، صورا له، وعلق عليها: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. ولكل مجتهد نصيب، صباح الفل".

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وعلق أحد متابعيه قائلا : "إنت كارف ليه يا أحمد، على تامر حسني.. أهو ده عيب، بقى من كتر ما كنتوا صحاب، بهت عليك وكرف عليك".

وردت ملك نجلة الفنان أحمد زاهر، عليه قائلة : "لا.. عشان النقد المقبول، إنك تنتقد شغله، لكن ملكش بقى دعوة بصوره وحياته الشخصية.. بص إحنا نعملك بلوك، وأقعد انتقد نفسك بقى".

يذكر أن، الفنان أحمد زاهر، شارك في دراما رمضان الماضى بمسلسل" البرنس "الذي خاض بطولته بجانبه محمد رمضان وروجينا ونور اللبنانية وأحمد فهيم وسلوى عثمان ومن إخراج محمد سامي.