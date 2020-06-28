محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
ترددت أنباء، عن اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل.
وقال الكاتب مجدي صابر، مؤلف مسلسل "سلسال الدم" -آخر أعمال الفنانة الكبيرة عبلة كامل- في تصريح خاص لمصراوي: "عبلة بقالها فترة تليفونها مقفول، ومابتردش على حد".
وتابع: "فكرة اعتزالها التمثيل كانت تراودها خلال مراحل تصوير الجزء الأخير من سلسال الدم، ولكن ليس لدي علم حول صحة إعلانها رسميا الإعتزال من عدمه".
عبلة كامل تعتبر من أهم النجمات في تاريخ الفن المصري، فقد شاركت في السينما والمسرح والتليفزيون بأعمال لا تنسى، أبرزها "وجهة نظر"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "هيستريا"، وغيرها.
وكان آخر أعمالها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج مصطفى الشال.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلف "سلسال الدم" عن خبر اعتزال عبلة كامل: "الفكرة كانت تراودها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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