"مانعرفش حاجة".. نقابة الممثلين ترد على شائعات اعتزال عبلة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ترددت أنباء عن اعتزال النجمة الكبيرة عبلة كامل. وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لمصراوي: "ما أعرفش حاجة عن اعتزال الفنانة عبلة كامل".

فيما قال الفنان سامي مغاوري، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة الكبيرة منسحبة منذ عامين، ولم تقدم أي أعمال من وقتها، وانسحابها لا يعني اعتزالها. بينما قالت الفنانة نهال عنبر لمصراوي: "ماعتقدش إنها اعتزلت، وماعرفش حاجة عن موضوع اعتزالها". ولم يتسنّ لمصراوي التثبت من صحة الأنباء، خاصة أن الفنانة الكبيرة لا تدلي بأية تصريحات صحفية.

عبلة كامل تعتبر من أهم النجمات في تاريخ الفن المصري، فقد شاركت في السينما والمسرح والتليفزيون بأعمال لا تنسى، أبرزها "وجهة نظر"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "هيستريا"، وغيرها.

وكان آخر أعمالها الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض عام 2018، وشاركها البطولة رياض الخولي، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج مصطفى الشال.