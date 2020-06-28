أول تصريح من الشركة الموزعة لـ بنات ثانوي علي إيرادات الـ 62 جنيهًا

بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة فتح دور العرض السينمائي والمسارح بداية من أمس السبت بنسبة حضور 25% من القدرة الاستيعابية مع مراعاة جميع الإجرايات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تنافست على الإيرادات 3 أفلام، وحققت مجتمعة

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إيرادات ضعيفة بلغت 11 ألفا و186 جنيها، هي لص بغداد وحقق 6 آلاف و866 جنيهًا، بطولة محمد إمام، والفلوس”بطولة تامر حسني وزينة، إخراج سعيد الماروق، وحقق 4 آلاف و258 جنيهًا، وبنات ثانوي، وبلغ إيراده 62 جنيهًا وهو بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، هدى المفتي، محمد مهران، إخراج محمود كامل.

وأكد مصدر من داخل شركة دولار فيلم في تصريحات صحفية أن إيرادات الفيلم كانت جيدة قبل جائحة كورونا، والإيرادات الحالية أمر طبيعي نظرًا للإقبال الضعيف على السينمات، بالإضافة إلي أنه أول يوم للسينمات بعد الحظر.