بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة فتح دور العرض السينمائي والمسارح بداية من أمس السبت بنسبة حضور 25% من القدرة الاستيعابية مع مراعاة جميع الإجرايات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
تنافست على الإيرادات 3 أفلام، وحققت مجتمعة
وأكد مصدر من داخل شركة دولار فيلم في تصريحات صحفية أن إيرادات الفيلم كانت جيدة قبل جائحة كورونا، والإيرادات الحالية أمر طبيعي نظرًا للإقبال الضعيف على السينمات، بالإضافة إلي أنه أول يوم للسينمات بعد الحظر.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح من الشركة الموزعة لـ بنات ثانوي علي إيرادات الـ 62 جنيهًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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