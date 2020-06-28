مزيكا تطرح لــ محمود الليثي ‏تقلان علينا

تطرح اليوم شركة مزيكا للفنان محمود الليثى على موقع يوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية أحدث أغانيه بعنوان تقلان علينا، الأغنية من ‏كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى. من ‏كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى. وتقول كلماتها: ‏

تقلان علينا اسم الله قولي بأمارة إيه

ما تحن يا سيدي يلا هو احنا عملنا ايه ده بلعناله الزلط عمل فينا الغلط Advertisements احنا بلعنا الزلط عمل فينا الغلط بقى يعيشهم علينا ويسبق بالغلط

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