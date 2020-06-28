فرح الهادي تحقق أحلامها بسيارة رياضية وردية

نشرت الفنانة فرح الهادي فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات، وظهرت فرح من خلالها مع سيارة رياضية الجديدة، باللون الوردي.

وأعلنت فرح من خلاله بتحقيق أحلامها، حيث ظهرت أيضًا برفقة زوجها عقيل الرئيسي في مقطع فيديو وهم يقومون باستلام السيارة الرياضية الوردية التي تكون من طراز لامبورجيني افنتادور، وقد قامت الفنانة الشابة بتجربتها وأعربت عن

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سعادتها الشديدة بسيارتها وأكدت بأنها لا تصدق أنها قد قامت بشرائها بالفعل.

وصرحت بأن شرائها لتلك السيارة يكون ضمن أحلام حياتها وقد قررت بالفعل الحصول عليها بعد نجاح مبيعات أحمر الشفاه الذي تم إطلاقه في الفترة الأخيرة ويحمل اسمها ويكون سعر السيارة بحوالي 426 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن الفنانة فرح الهادي شاركت مؤخرًا

في بطولة مسلسل عافك الخاطر، والمسلسل من تأليف عبد الله الرومي، وإخراج مناف عبدال، والمسلسل بطولة كل من أسمهان توفيق، سليمان الياسين، خالد أمين، عبير أحمد، مشاري البلام، هبة الدري، أحمد إيراج، فاطمة عبد الرحيم، غدير السبتي، ميس قمر، أمل محمد، فرح الهادي، عقيل الرئيسي، نواف العلي، ناصر الدوسري، حصة النبهان، غدير زايد، روان العلي، فهد الصالح، كفاح الرجيب، رهف محمد، رندا حجاج، رونق، عباس خليفي، زمن عبدالله، حسن إبراهيم، شهد سلمان، فاطمة الدمخي، فاضل المصطفى، سعود بهبهاني، نجاح الخطيب، محمد عبدالرزاق، شملان العميري.