شاهد .. حقيقة انفصال حسن شاكوش عن خطيبته

نشر حساب منسوب لوالد خطيبة حسن شاكوش، يحمل اسم حسين عوف العدوي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث ادعى أنه والدها، صرح قائلًَا: قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله إن الأمور وضحت في أولها، سامحيني يا حبيبتي إني مش اديتك فرصة إنك تاخدي وقتك وتفكري .. قررت فسخ خطوبتك، واللي جاي إن شاء الله أحسن، وربنا يختار لك الصالح حبيبة قلبي بنت أبوها.

كما أكد إبراهيم كامبا، مدير أعمال

المطرب حسن شاكوش، إن الأخير انفصل عن خطيبته، وذلك في تصريحات إعلامية وصحفية.

ومن ناحيتها تجاهل الفنان حسن شاكوش الأخبار المنتشرة عن فسخ خطيبته و ما زال محتفظ بصور الخطوبة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والتي انهالت عليه التعليقات مستفسرة عن سبب الانفصال، ولكن دون جدوى، معبرًا أن في مثل تلك الأمور يعد خاص، وغير مرغوب فيه الحديث.

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وسبق لراقصة مشهورة أن أدعت علي شاكوش أنه تزوج ومنها عرفيًا ليخرج ويرد عليها بأنه لم أتزوجها ودي مزقوقة عليا وأعرفها بحكم العمل وتجمعنا صداقة طبيعية جدًا.

وأضاف حسن شاكوش في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج شيخ الحارة والجريئة المذاع على قناة القاهرة والناس: لماذا لم تظهر ورقة الزواج العرفي للجميع وهي تدعي انها كانت زوجتي وأنا مبعملش الغلط.

وتابع حسن شاكوش: لو معاها ورقة تثبت انها زوجتي عرفيا هطلع اقول انها مراتي، لكن أنا لو هتجوز هتجوز واحدة بنت ناس.

يذكر أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش احتفل منذ أسابيع قليلة بخطوبته، وبالتحديد في السابع من يونيو الجاري، على فتاة من خارج الوسط الفني.