الفنانة البحرينية الشابة حنان رضا تثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي 

الأحد 28 يونيو 2020

أحدثت الفنانة البحرينية الشابة حنان رضا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واتهمت بأنها تتبع طرقا غير مشروعة لجذب الانتباه لها بعدما أصبحت بعيدة عن الأضواء.



البداية كانت مع كتابة حنان منشورا عبر حسابها في ”سناب شات“ تقول فيه: ”الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلًا“.

وأضافت رضا بقولها: ”أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه“، متابعةً ”أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم“.

لكن المفاجأة التي أثارت غضب الجميع هو اكتشاف المتابعين على السوشيال ميديا أنه لا يوجد أي صورة ولم يقم أحد بتداولها أو رصدها من الأساس، وأنها اختلفت تلك القصة لأنها أصبحت بعيدة عن الأضواء ليعود الحديث عنها من جديد.

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وقال محمد الجهضمي: ”‏‎السالفة ومافيها حنان رضا شافت الأضواء راحت عنها وحبت تسلط الأضواء عليها بطريقتها الخاصة وسوت مقلب إنه نشرت صورة غير لائقه لها ف سناب وتطلب من الناس اللي صوروا الشاشة يحذفون الصورة“.

وأضاف الجهمضي ”بس في اغبياء كثار أكلوا المقلب وصارلهم ساعات وهم يدورون صورتها المنتشرة وفي الحقيقة مافي أي صورة هه“.

واتفق معه حساب باسم ”je“ حيث قال عبر تويتر: ”إن حنان رضا ما نزلت أبداً أي صورة تبي ناس يلتفتون لها“، كما ذكر حساب يحمل اسم ”أبو خليل“، ‏‎أنه بحث في المواقع ولم يجد شيئا.

يذكر أن حنان رضا أطلقت في أواخر 2015 فيديو كليب ”سمّوا عليه“ ولاقت الأغنية نجاحا باهرا في الخليج وتخطت 25 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمالها في أواخر العام 2016 أغنيتها ”لف ودور“ ثم توارت عن الأضواء قبل أن تظهر مجددا بهذه المنشورات المثيرة للجدل.