بيونسيه تصدر إعلانا تشويقيا لفيلمها الجديد على "ديزني بلاس"

أصدرت المغنية الأمريكية بيونسيه إعلاناً تشويقياً لأحدث أفلامها Black Is King "الأسود ملك" على شبكة "ديزني بلاس"، ومن المتوقع أن تصدر ألبوماً بصرياً خاصاً للفيلم قريباً.





والألبوم البصري هو فيديو كليب يصدره الموسيقي مع كل أغنية في ألبوم، وكل فيديو يحكي قصة تناسب كلمات الأغنية.

ووفقًا لموقع "أي تي في" الأمريكي، نشرت بيونسيه الإعلان على موقع الفيلم، الذي قامت بكتابته وإخراجه والإشراف على إنتاجه.

وأوضح الموقع، أن المغنية استمدت الإلهام لموسيقى الفيلم من فيلم الأنيميشن الحي الذي شاركت فيه العام الماضي The Lion King "الأسد الملك".

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وقامت بيونسيه بالأداء الصوتي لشخصية "نالا" في فيلم "الأسد الملك" ونالت عنها استحسان الجمهور.





وأوضحت أن فيلمها الجديد يركز على غاية سامية وهي نضال ذوي البشرة السمراء ومقاومتهم وثقافتهم الممتدة عبر أجيال.

ويتضمن الفيلم ظهور كثير من النجوم من ذوي البشرة السمراء منهم تشايلدش جامبينو، وكيندريك لامار وجاي زي وزوج بيونسيه وابنتها.

يصدر الفيلم والألبوم 31 يوليو/تموز، ويأتي على خلفيات تظاهرات عالمية للاحتجاج على العنصرية التي يواجهها ذوي البشرة السمراء بعد مقتل جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.