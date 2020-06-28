أسماء لمنور تخضع لعملية جراحية وابنها الى جانبها في المستشفى

خضعت الفنانة أسماء لمنور لعملية جراحية وهي استئصال المرارة تكللت بالنجاح.

ونشرت أسماء صورة لها من المستشفى، وصورة أخرى مع ابنها الذي كان يقبل رأسها في المستشفى وكتبت قائلة: “شكرًا جزيلاً لكل أفراد عائلتي وأصدقائي الذين غمروني بمحبتهم وباقات ورودهم. الحمد لله العملية الجراحية cholécystectomie تكللت بالنجاح بفضل مجهودات الدكتور المدني وطاقمه الطبي بأحد مصحات مدينة الدار البيضاء نسأل الله أن يشفي كل مريض. ولكم مني أطيب التحيات والقبلات، أحبكم”.

آخر أعمال أسماء لمنور أغنية ديو مع حاتم عمور بعنوان “هاينة”. الأغنية الجديدة هي من رحم التراث الشفهي المغربي وبالتحديد *حجّاية* (حكاية) هاينة المعروفة، وهي ألحان طارق الحجيلي ومن كلمات الشاعر محمد المغربي وهي مستوحاة من التراث المغربي وتوزيع مادارا وطارق الحجيلي وإنتاج وإشراف مشترك لهند تازي وياسين المنور.

أيضا أصدرت أسماء لمنور خلال الأشهر الماضية ألبومًا خليجيًا بعنوان “أوساط النجوم” من إنتاج شركة روتانا، حيث ضم مجموعة من الأغاني حققت نسبة على يوتيوب، بالإضافة إلى حصولها على نسبة إستماع مهمة على المتاجر الإلكترونية الموسيقية وأثير الإذاعات العربية والوطنية.