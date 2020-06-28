هكذا أحيا سعد الصغير ذكرى وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان سعد الصغير، على إحياء ذكرى وفاة والدته الراحلة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ونشر الصغير، صورة تجمعه بوالدته وعلق : "ألف رحمة ونور عليكي يا أمي.. في الجنة إن شاء الله يا حبيبتي.. يا رب الدعاء من حضراتكم، وربنا يحفظ أمهاتنا جميعا".

يذكر أن، والدة الفنان سعد الصغير، توفيت عام ٢٠١٧، بمستشفى بدران في الدقي، بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على أثرها المستشفى.

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