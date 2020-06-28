محيي إسماعيل وسلمان خان.. نجوم ونجمات رفضوا القبلات قبل يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

مازالت تصريحات الفنان يوسف الشريف بشأن رفضه للمشاهد الساخنة، وتقديم القبلات والأحضان في أعماله الفنية، تثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع محاولة البعض تحميلها بعد آخر، بالإشارة إلى أنه يقصد رفض ملامسة النساء، وهو ما نفاه، وأثير نقاش بين المؤيدين لقراره والمعارضين له.

ما ردده يوسف في حواره التليفزيوني على قناة dmc مع المذيع رامي رضوان، لم يكن أول من يصرح أو الوحيد الذي يعمل به، إذ سبقه نجوم كبار، نساء ورجال، رفضوا فكرة تجسيد المشاهد الساخنة في أعمالهم، ورفعوا شعار "لا للقبلات والأحضان"، والبعض اختار لنفسه نوعية أعمال لا تتطلب منه تقديم مثل هذه المشاهد، ونستعرض أبرزهم في السطور التالية..

سلمان خان

يرفض النجم الهندي سلمان خان أي مشاهد فيها قبلات ومشاهد حميمة في أفلامه، وتردد أنه يشترط ذلك في عقود أفلامه.

محيي إسماعيل

قال الفنان محيي إسماعيل إنه اضطر لتقبيل الفنانة سعاد حسني في فيلم "بئر الحرمان"، وحكى الموقف في لقاء تليفزيوني، قائلًا "قالولي في المشهد قبلة قلت لأ مش هقبل حد خالص، مش عايز المخرج كمال الشيخ قالي دي سعاد حسني، قلت له لأ انشالله تكون مين، لكن لقيتهم بيقولولي لو محصلش لن ترى السينما طول عمرك".

وتابع "كنت مجبر قالولي قبل وروح صلي، قبلت ورحت صليت"، مؤكدًا أنه لا يحب المشاهد التي بها قبلات.

حنان ترك

بحكم ارتدائها للحجاب، واستمرارها في العمل بالفن لفترة قبل الاعتزال النهائي، كان للفنانة حنان ترك بعض الشروط في الأعمال التي تقدمها، ورغم حرصها على تنفيذها، قررت اعتزال الفن تمامًا، وأعلنت في مداخلة هاتفية مع برنامج أنا والعسل قبل سنوات قرارها مرجعة الأمر إلى أنه من الصعب دراميًا ألا يكون هناك تلامس حتى وإن كان بشكل غير مقصود وغير متفق عليه، وغيرة على حجابها قررت الابتعاد.

ياسمين عبدالعزيز

منذ ظهورها وهي تقدم نوعية من الأعمال التي تعتمد على الحس الكوميدي، وهو ما جعل كثيرين يرددون أنها لا تقبل تقديم مشاهد جريئة أو بها قبلات.

غادة عادل

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صرحت الفنانة غادة عادل، أن خجلها يجعلها ترفض تقديم مشاهد بها قبلات، إلى جانب تفكيرها في أبنائها.

سمية الخشاب

قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال لقاء تليفزيوني، إن لديها مشاهد جريئة وقبلات على "يوتيوب"، موضحة أن بعض الأشخاص اختزلوا مسيرتها الفنية في تلك المشاهد، مؤكدة أن تلك المشاهد ضمن أحداث العمل، وليس لديها يد فيها، مضيفة: "مش هعمل الأدوار دي تاني، لأن جمهوري بيزعل مني".

أحمد حلمي

رغم أنه لا يتحدث عن رفضه أو قبوله فكرة تقديم مشاهد ساخنة في أعماله الفنية، إلا أن أفلامه لا تشهد مشاهد جريئة، ولم تسجل مشهد يضم قبلات أو لقطات حميمة.

دينا

أعلنت الفنانة الاستعراضية دينا، رفض أداء أدوار في السينما تتضمن قبلات، موضحة: "بقيت بقرف من البوس، وزمان كنت صغيرة بجرب كل حاجة، بس الواحد كبر خلاص"، وأضافت دينا خلال لقائها في برنامج "الحريم أسرار": "بطلت أبوس في الأفلام".

ياسمين صبري

أكدت الفنانة ياسمين صبري أنها ترفض أداء مشاهد الإغراء والقبلات وارتداء المايوه في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن لديها اقتناعًا بأن هذه المشاهد يتم استغلالها حاليا بطريقة سيئة وأصبحت مبتذلة، وليس مثل أفلام زمن الأبيض والأسود والنجمات هند رستم وسعاد حسني، موضحة: "لا أعارضها ولكن الأمر صعب عليّ".

عبير صبري

قالت عبير صبري إنها لن تقدم مشاهد بها قبلات، مؤكدة أنها -من وجهة نظرها- أن ذلك حرام، وليس له أي أهمية.