نانسي عجرم وسط الطبيعة في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". وظهرت نانسي في الصور بإطلالة كاجوال، وسط الطبيعة، وحازت الصور على إعجاب متابعيها. وأحييت نانسي عجرم أحيت حفلا "أون لاين" مايو الماضي، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب". يذكر أن المطربة اللبنانية انتهت من تسجيل أغاني ألبومها الجديد ولم يتبقى سوى أغنيتين فقط

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