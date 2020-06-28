"خلينا قاعدين نهري في تفاهات".. ريهام حجاج تدافع عن تصريحات الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، على تدخل الجمهور في آراء وتصريحات الفنانين- بحسب قولها.

وكتبت ريهام: " على فكرة في شابة زي الفل اتقتلت عشان جوزها بعتلها العامل اللي بيشتغل عنده عشان يغتصبها و يخلص منها، و راجل رمى مراته من الدور الخامس، و ست قتلت بناتها الاتنين عشان متخانقة مع جوزها، كل دا في أسبوع، ماسمعتش حد اتكلم ولا سوشيال ميديا انتفضت يعني".

وأضافت :"خلينا قاعدين نهري في تفاهات، تصريحات فنانين و تدخلات في أراء الآخرين وحياة الناس الشخصية، تعديل: مش بتكلم عن التوك شو و المواقع اللي أصلا دا شغلهم ومش مقصرين فيه، بتكلم علي رد فعل الناس في إيه أهم من اللي حصل عشان يطلع ترند، ليه مثلا مانزلش هاشتاج يرفض هذه الجرائم، أكيد الأطفال اللي بيتربوا في البيوت دي هيطلعوا غير أسوياء و يعملوا كل اللي المجتمع يرفضه و نرجع نهاجمهم و نشتمهم".

يذكر أن ريهام حجاج، شاركت في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي