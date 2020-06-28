محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعت الفنانة ليلى علوي، الناقدة نعمة الله حسين، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.
ونشرت علوي صورة للراحلة نعمة الله، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت: "فقدنا اليوم اسم كبير وقيمة كبيرة للنقد الفني والسينمائي المصري بوفاة الناقدة نعمة الله حسين، فكانت الصديقة العزيزة والصحبة الكريمة في السفر".
وأضافت: "نعزي أنفسنا ومحبي الفن في فقدان تلك الشخصية الراقية وذلك القلم الموضوعي المحب للفن، لمحبيها الصبر والسلوان أسكنها الله فسيح جناته".
وأعلن الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وفاة الناقدة نعمة الله حسين، صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض.
ونعى أباظة الفقيدة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": فقدت، وفقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الصديقة العزيزة والناقد الكبيرة نعمة الله حسين، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر "فقدنا قيمة كبيرة".. ليلى علوي تنعى الناقدة نعمة الله حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.