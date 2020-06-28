محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قامت بعض دور العرض السينمائي، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، وأعادت فتح أبوابها أمام الجمهور، الذي غاب عن شاشاتها لفترة تجاوزت 3 أشهر تقريبًا.

وعلم "الخليج 365" أن دور العرض التي استقبلت الجمهور أمس السبت 27 يونيو، بلغ عددها 12 دار عرض، وهي: "مول العرب، مول مصر، الماسة، كارفور، جراند نايل تاور، ألماظة، كايروفستيفال، جرين بلازا، المصرية بلازا، جالاكسي طنطا، بانوراما طنطا، ريفولي طنطا".

جدير بالذكر أن "السينمات" شهدت أمس بعد إعادة فتحها منافسة بين 3 أفلام، هي: "لص بغداد"، "الفلوس" و"بنات ثانوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على دور العرض السينمائي التي استقبلت الجمهور بعد إعادة فتحها أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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