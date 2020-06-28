"كل واحد يعمل اللي يريحه".. أيمن بهجت قمر يدعم يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الشاعر أيمن بهجت قمر الفنان يوسف الشريف، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حقيقة وضعه بندا في عقود أعماله الفنية، ورفضه تقديم مشاهد وصفها بالساخنة.

ونشر "قمر" صورة ليوسف الشريف، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يلّي بتدور على الحرية والتحرر وكل واحد حر ينام على الجنب اللي يريحه، أنا بحب يوسف الشريف، وهو حر في أفكاره، وعلى رأي الشاعر اللي قال: كل واحد يعمل اللي يريحه".

كانت بعض المواقع نشرت، تصريحات يوسف الشريف، وقالت أنه اشترط عدم ملامسة النساء في أعماله، ويشترط كتابة هذا البند في عقود أعماله، وهذا ما نفاه "الشريف" اليوم عبر تدوينة، كتب فيها: "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) اتحولت لـ(ملامسة النساء).. عموماً لازم نفترض حسن النية، وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش أي علاقة بالكلام ده.. ده مشهد عادي جداً وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور.. كذبوا الكذبة وصدقوها".

جاء ذلك ردا على تدوينة نشرها المذيع رامي رضوان، عبر حسابه على تويتر بخصوص هذا الأمر، قائلا: "‏عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع، الجمعة الماضية، أنه قال (أضع بنودا في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء).. والحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله، ووضح ما يعنيه في الحوار".