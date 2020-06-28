تامر محسن: "بدون ذكر أسماء أخد حقه بشكل مكنتش أحلم بيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج تامر محسن، جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عدة صور من كواليس تصوير مسلسله "بدون ذكر أسماء"، تأليف وحيد حامد، بعد مرور سبع سنوات على عرضه.

وعلق تامر على الصور: "من سبع سنين كان عرض أول مسلسل من إخراجي.. بدون ذكر أسماء. اتعرض على إحدى قنوات دريم في موسم رمضاني ثري جداً من حيث جودة الإنتاج الدرامي".

وتابع "وعلى مدار سبع سنين اتعودت أقرا بوستات لناس كتير كاتبة إنه مسلسل ما أخدش حقه. كل مُشاهد اكتشف المسلسل كان بيحاول يعمل له دعاية ويجذب الآخرين لمشاهدته. محاولات المشاهدين لإنصاف المسلسل كانت تسعدني. لكن الحقيقة إن لما مسلسل، بعد سنين كتير من عرضه الأول، يبقى لسه عايش عند الناس ويتعرض بشكل مستمر لحد دلوقتي، والناس بتشوفه أكتر من مرة وتعيد اكتشافه وبتتكلم وتكتب عنه.. يبقى بالنسبة لي أخد حقه بشكل مكنتش أحلم بيه".

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واختتم تامر "كلمة شكر وامتنان لكل محبي المسلسل، اللي بيتعرض حالياً على CBCDrama."

يُذكر أن آخر مسلسل قدمه تامر محسن هو "هذا المساء"، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، أحمد داوود، محمد فراج، أروى جودة، حنان مطاوع.

جدير بالذكر أن المخرج تامر محسن يستعد للعودة لتصوير مسلسله الجديد "تقاطع طرق" -اسم مؤقت)- من تأليفه وإخراجه وبطولة منى زكي، محمد ممدوح، ومحمد فراج. والذي كان مقرّرا عرضه في الموسم الرمضاني السابق ولكن قرّر صناعه تأجيله بسبب صعوبة التصوير في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.