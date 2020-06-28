ما هذا الهراء؟.. المخرج مجدي أحمد علي يهاجم يوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم المخرج مجدي أحمد علي الفنان يوسف الشريف بعد تصريحاته، التي أدلى بها في برنامج "مساء Dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، عن وضعه بند في عقود أعماله الفنية ورفض المشاهد الساخنة.

وكتب مجدي منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "أنا كمان يا محمد مكنتش عايز أتكلم في الموضوع لكن استفزني الكلام عن حرية الرأي والتعبير، تعبير إيه؟ إنت ممثل، جزء من عمل فني له قواعد وأسس أهمها إن التمثيل مش واقع وإنما حالة للتأثير في مشاهد".

وأضاف علي: "الكلام كده بقى شبه كلام المشايخ اللي قالوا إن الجواز السينمائي صحيح شرعا، وبعدين إنت خاضع لشروط العمل الفني وليس من حقك فرض شروط من خارجه إذا كان من حقك أصلا أن تتدخل في عمل من صلب مهنة المؤلف والمخرج مبدعي العمل الأصليين".

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وتابع: "ما علاقة كل هذا بحرية الرأي؟.. وهل على مخرج يحترم نفسه أن يستبدل مشهدا لأب يحتضن ابنته الغائبة.. لأن الأب (الممثل) قرر إن ابنته (الممثلة) ليست ابنته في الحقيقة أو أن هذا هو رأيه في الفن.. ما هذا الهراء؟ أنا مش مصدق أصلا إني أناقشه".

كانت بعض المواقع نشرت، تصريحات يوسف الشريف، وقالت أنه اشترط عدم ملامسة النساء في أعماله، ويشترط كتابة هذا البند في عقود أعماله، وهذا ما نفاه "الشريف" اليوم عبر تدوينة، كتب فيها: "مش عارف إزاي كلمة (المشاهد الساخنة) اتحولت لـ(ملامسة النساء).. عموماً لازم نفترض حسن النية، وطبعاً المشهد ده أصلاً ملوش أي علاقة بالكلام ده.. ده مشهد عادي جداً وتخيل إن كل الدوشة دي بسبب تصريح من حساب مزور.. كذبوا الكذبة وصدقوها".

جاء ذلك ردا على تدوينة نشرها المذيع رامي رضوان، عبر حسابه على تويتر بخصوص هذا الأمر، قائلا: "‏عنونت بعض الصحف نقلا عن لقائي مع النجم يوسف الشريف الذي أذيع أمس.. أنه قال (أضع بنودا في عقود أعمالي لرفض ملامسة النساء).. والحقيقة أن سياق الكلام كان عن رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله، ووضح ما يعنيه في الحوار".