هشام الجخ يطلق حملة حافظ على أبنائك

أطلق الفنان هشام الجخ حملة بعنوان حافظ على أبنائك، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر الفنان هشام الجخ صورة معبرة عن حماية أولياء الأمور لأطفالهم، Advertisements خاصة بعد انتشار حملات تدعم المثلية الجنسية، وعلق هشام عليها قائلًا: حافظ على أبنائك. خاصة بعد انتشار حملات تدعم المثلية الجنسية، وعلق هشام عليها قائلًا: حافظ على أبنائك. يذكر أن الفنان هشام الجخ طرح سابقًا قصيدة بعنوان عواد، كما حققت القصيدة نجاحًا مذهلًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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