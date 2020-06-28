ديانا كرزون تهنئ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بعيد ميلاده

وجهت الفنانة ديانا كرزون، رسالة تهنئة إلى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت ديانا صورة للأمير الحسين بن عبد الله، وعلقت عليها قائلة: كل عام وولي عهدنا الأمين بألف خير .. قدوة الشباب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .. أمير Advertisements الشباب. الشباب. يذكر أن الفنانة ديانا كرزون طرحت مؤخرًا كليب بعنوان وجهك الثاني، الكليب من إخراج عمر أرشيد، والأغنية من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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