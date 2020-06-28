شاهد .. إيمي إسلام برفقة عبير صبري في كواليس زنزانة 7

نشرت الفنانة إيمي إسلام صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت إيمي من خلالها برفقة الفنانة Advertisements عبير صبري، وذلك في كواليس تصوير فيلم زنزانة 7، كما علقت إيمي على الصورة قائلة: حبيبتي القمر عبير صبري. عبير صبري، وذلك في كواليس تصوير فيلم زنزانة 7، كما علقت إيمي على الصورة قائلة: حبيبتي القمر عبير صبري. يذكر أن فيلم زنزانة 7 من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة كل من نضال الشافعي، أحمد زاهر، تامر أمين، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، منى منير، أشرف عبد العزيز، أيمن كشك.

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