بكلمات مؤثرة .. ليلى علوي تنعي الناقدة نعمة الله حسين

نشرت النجمة الكبيرة ليلى علوي صورة للنقادة نعمة الله حسين، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلقت ليلى على الصورة ناعية: فقدنا اليوم اسم كبير وقيمة كبيرة للنقد الفني والسينمائي المصري بوفاة الناقدة نعمة الله حسين .فكانت الصديقة العزيزة والصحبة الكريمة في السفر. نعزي انفسنا ومحبي الفن في فقدان تلك الشخصية الراقية وذلك

القلم الموضوعي المحب للفن .. لمحبيها الصبر والسلوان أسكنها الله فسيح جناته.

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وغيب الموت صباح اليوم الناقدة الفنية نعمة الله حسين، بعد صراع مع المرض، ونعاها الأميرأباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي.

والناقدة الكبيرة تنتمي الي الجيل الثاني من نقاد السينما في مصر وقد أولت اهتمامها بالسينما العالمية خاصة السينما الفرنسية وأصدرت عددًا من الكتب في

النقد السينمائي كما قدمت كتابًا عن النجمة نادية لطفي لتكريمها في المهرجان القومي للسينما المصرية.

وشغلت الناقدة الكبيرة منصب مدير تحرير مجلة آخر ساعة لسنوات طويلة ومثلتها في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كما كانت عضو المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، ومستشار فني لعدد من المهرجانات العربية منها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ومهرجان أيام السينما الجزائرية.

وقد كرمها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين في اكتوبر2018 وأصدر كتابا عن مسيرتها النقدية قدمته الناقدة السورية لمي طيارة.