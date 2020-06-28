أحمد السبكي يعلن عن انضمام بيومي فؤاد لفيلمه الجديد

أعلن المنتج أحمد السبكي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام عن انضمام الفنان بيومي فؤاد لفيلمه الجديد قمر 14. نشر السبكي صورة تجمعه مع بيومي فؤاد وعلق عليها معلنًا انضمام بيومي فؤاد للفيلم قائلًا " النجم بيومي فؤاد في قمر 14 ". قمر 14 ". يشار أن أحمد السبكي أعلن عن انضمام الفنانة غادة عادل لفيلم قمر 14 قبل إعلانه عن اشتراك بيومي فؤاد، وهو الأمر الذي أثار تفاعل كبير من قِبل Advertisements رواد منصات التواصل الاجتماعي وتلقى السبكي التهاني على فيلمه الجديد. رواد منصات التواصل الاجتماعي وتلقى السبكي التهاني على فيلمه الجديد. الجدير بالذكر أن السبكي ينتظر عرض فيلمه صاحب المقام في دور العرض قبل موسم عيد الأضحي، الفيلم من بطولة يسرا وآسر ياسين ونسرين أمين وأمينة خليل وغيرهم العديد من النجوم، الفيلم من تأليف إبراهيم عيسي ومن إخراج محمد جمال العدل.

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