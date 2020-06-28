أيمن بهجت قمر: بحب يوسف الشريف وهو حر في افكاره

وجه الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر رسالة لمهاجمي النجم يوسف الشريف بعد تصريحاته الأخيرة بشأن عدم تقديمه مشاهد ساخنه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "بهجت" عبر صفحته قائلة : " يا

اللي بتدور على الحريه والتحرر وكل واحد حر ينام على الجنب اللي يريحه.. انا بحب يوسف الشريف وهو حر في أفكاره.. وعلى رأي الشاعر اللي قال : كل واحد يعمل اللي يريحه".

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يذكر أن اخر أعمال النجم يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، أحمد وفيق، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.