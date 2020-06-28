بعد رفع الحظر.. أحمد الفيشاوي يعود للتمرين

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة له من داخل إحدى صالات الرياضة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. علق الفيشاوي على الصورة مخبرًا جمهوره أنه عاد لممارسة الرياضة في الجيم. أنه عاد لممارسة الرياضة في الجيم. تفاعل عدد كبير من جمهور الفيشاوي مع صورته فبعد دقائق من نشره لها حصل على قرابة ال5 الآف إعجاب والعديد من التعليقات. نشره لها حصل على قرابة ال5 الآف إعجاب والعديد من التعليقات. Advertisements يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم الحارث وهو من بطولة ياسمين رئيس وعلى الطيب ومن إخراج محمد نادر.

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