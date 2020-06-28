أعلنت الفنانة أنغام عن تعاونها الغنائي مع المستشار تركي آل الشيخ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". كتبت أنغام عن عملها مع آل الشيخ: "عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركي آل الشيخ المختلف دائمًا سعيدة بالتعاون الثاني معك ومش الأخير بإذن الله". الشيخ: "عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركي آل الشيخ المختلف دائمًا سعيدة بالتعاون الثاني معك ومش الأخير بإذن الله". يذكر أن التعاون الأول لأنغام مع تركي كان من خلال أغنية "بخاف أفرح"، التي طُرحت خلال عام 2018، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة، لحنها: خالد عز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد "بخاف أفرح".. أنغام تتغنى بكلمات تركي آل الشيخ من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.