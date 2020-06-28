تعرف على رسالة نسرين طافش لجمهورها

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ووجهت رسالة لجمهورها تدعوهم فيها ألا يتفاعلوا مع الأشياء السلبية التي تسرق الطاقة.
وتابعت طافش أن الطاقة السلبية بحاجة للتعبير عنها فلا تتجاهلها بلأغضب وأحزن واقلق ولا تقسو على نفسك.
واختتمت نسرين رسالتها بأن على الأشخاص أن يشكروا الله على نعمه وأن يحاولوا رسم ابتسامة على وجوه الغير.
كما أضافت ملاحظة أن ما تكتبه لا يعبر عن حالتها الشخصية الحالية ولكنها تحاول نشر ما تعلمته في مجال التنمية الذاتية.
يذكر أن نسرين طافش شاركت في مسلسل ختم النمر والذي عُرض هذا العام مع أحمد صلاح حسني كذلك شاركت العام الماضي في فيلم نادي الرجال السري مع كريم عبد العزيز.
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