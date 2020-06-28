كارول سماحة ولايف ستايلز ستوديوز تحتلان الصدارة

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الجديدة Bon Voyage على طريقة “الأوديو” وهي باللغتين العربية والفرنسية وبالتعاون مع DJ Youcef من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

نجاح الأغنية السريع تخطى الحدود بعد يومين فقط على اصدارها حيث احتلت قائمة الصدارة على تويتر، بالاضافة الى مئات من رسائل الجمهور الذي عبّر عن سعادته بالعمل الذي انتظره منذ اللحظة الاولى للاعلان عن التعاون بين كارول ولايف ستايلز ستوديوز.

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تتميز “Bon Voyage” أو “رحلة سعيدة” بإيقاعها السريع وطاقتها الايجابية والمبهجة.

كارول صورت الأغنية في مصر مع المخرجة بتول عرفة التي كشفت انها تعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تصحيح الوان الكليب، استعدادًا لطرحه في الفترة المقبلة على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب وعلى القنوات العربية وكافة المنصات الاجتماعية والاعلامية.